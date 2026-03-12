Torna il Lignano Boat Show: nautica, imprese e giovani protagonisti della nuova edizione

Presentata l’ottava edizione del Lignano Boat Show.

È stata presentata questa mattina nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia, a Udine, l’ottava edizione del Lignano Boat Show, la manifestazione dedicata alla piccola nautica da diporto dell’Alto Adriatico che tornerà ad animare la Darsena Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro nei fine settimana del 21-22 e 28-29 marzo 2026.

L’evento rappresenta ormai un appuntamento consolidato per appassionati, operatori e aziende del settore nautico, diventando negli anni una vetrina importante per le imprese e per tutta la filiera legata al mare.

Alla presentazione sono intervenuti Susi Faggiani, presidente dell’Associazione Noi Operatori di Aprilia Marittima, Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Massimo Brini, consigliere del Comune di Lignano Sabbiadoro, Marco Da Re, direttore FVG Marinas, Francesco Fazari, dirigente scolastico dell’ISIS Nautico “Galvani”, Bruno Zvech, direttore dell’Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste, e Carlo Conti, presidente di Assonautica Udine.

Una vetrina per la nautica dell’Alto Adriatico

Il tavolo dei relatori alla presentazione del Lignano Boat Show 2026

Il Lignano Boat Show si conferma uno dei momenti più attesi per il comparto nautico regionale. La manifestazione offrirà uno spazio di incontro tra armatori, aziende, professionisti e appassionati, permettendo di conoscere le novità del settore e prepararsi alla nuova stagione di navigazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Noi Operatori di Aprilia Marittima in collaborazione con PromoTurismoFVG, con il patrocinio dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare. Una collaborazione che testimonia la volontà delle istituzioni e degli operatori del territorio di sostenere uno dei settori strategici dell’economia costiera.

Durante la manifestazione saranno presenti numerosi cantieri nautici, aziende e professionisti, che porteranno in darsena imbarcazioni, accessori e servizi legati alla nautica, oltre alle innovazioni tecnologiche del settore.

Il sostegno della Regione alla filiera nautica

L’intervento del presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin, alla presentazione del Lignano Boat Show 2026

Nel corso della presentazione l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha sottolineato il valore strategico della nautica per il Friuli Venezia Giulia. “Eventi come il Lignano Boat Show rappresentano un’importante vetrina per un comparto in forte espansione che contribuisce in modo significativo alla crescita economica e turistica del territorio», ha spiegato Bini. “La nautica da diporto non è solo passione e tempo libero, ma anche un settore produttivo che genera occupazione, innovazione e nuove opportunità di impresa”.

L’assessore ha ricordato anche le recenti politiche regionali di sostegno al comparto: nel 2025 la legge regionale dedicata allo sviluppo della nautica ha messo a disposizione circa 3 milioni di euro per imprese e proprietari di imbarcazioni. Per il 2026 sono previsti nuovi bandi contributivi per circa 1,85 milioni di euro, destinati a sostenere la filiera nautica e favorire l’innovazione dei servizi.

Tra gli interventi citati anche la riqualificazione della Darsena Porto Vecchio, con 5 milioni di euro di investimenti, pensata per rafforzare l’attrattività turistica e nautica di Lignano.

La formazione e giovani al centro dell’edizione 2026

Uno degli elementi distintivi della nuova edizione sarà l’attenzione alla formazione e all’orientamento dei giovani verso le professioni del mare.



Parteciperanno infatti gli studenti dell’ISIS Enrico Mattei di Latisana-Lignano, dell’Istituto Nautico Tomaso di Savoia – Luigi Galvani di Trieste e dell’Accademia Nautica dell’Adriatico, che avranno l’opportunità di confrontarsi con le imprese del settore e presentare i propri percorsi formativi.



Presente anche il Circolo Canottieri Lignano, storica associazione sportiva legata alla tradizione nautica della laguna. Il sodalizio arriverà al Boat Show forte dei risultati ottenuti nella prima Regata Regionale FVG di San Giorgio di Nogaro, disputata il 1° marzo, dove gli otto atleti del circolo hanno conquistato una medaglia d’oro, quattro d’argento e due di bronzo.

Le attività e le iniziative per scoprire il mondo della nautica

Tra le iniziative dedicate alla divulgazione spicca il Programma di Avvicinamento alla Nautica Sportiva, promosso da ASD Tecnomar di Gregory Biancuzzi. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte le età, offrirà incontri di circa un’ora con spiegazioni teoriche e dimostrazioni pratiche.



Durante gli incontri verranno affrontati diversi temi fondamentali per chi si avvicina alla navigazione: dalla conoscenza delle principali parti dell’imbarcazione, alle dotazioni di sicurezza a bordo, fino all’apprendimento dei nodi marittimi di base, con esercitazioni e simulazioni pratiche guidate da istruttori qualificati.

Un settore strategico per il Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia rappresenta oggi uno dei poli più importanti della nautica nell’Alto Adriatico. Con 96 chilometri di costa tra il Tagliamento e Punta Sottile e oltre 15.400 posti barca, la regione costituisce il più grande sistema portuale turistico d’Italia.



Il territorio conta 25 marine che garantiscono lavoro, tra occupazione diretta e indotto, a circa 2.000 persone, confermando il ruolo centrale della nautica nello sviluppo economico e turistico regionale.



In questo contesto il Lignano Boat Show 2026 si propone come uno degli eventi più significativi per raccontare il settore, valorizzare le competenze locali e rafforzare l’immagine del Friuli Venezia Giulia come destinazione nautica di riferimento nell’area dell’Alto Adriatico.