Escursioni e tradizioni: in Val Resia riparte la stagione dei sentieri

La Val Resia si prepara a celebrare la Giornata mondiale dell’acqua con una giornata interamente dedicata alla natura, alla scoperta del territorio e alla partecipazione della comunità locale. Domenica 22 marzo è infatti in programma l’evento “Apertura Sentieri in Val Resia”, iniziativa che segna simbolicamente l’avvio della stagione escursionistica nella valle.



L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra Comune di Resia, associazione Vivistolvizza APS, Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Ecomuseo Val Resia e Pro Loco Val Resia, realtà che da anni lavorano insieme per valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della zona.



La giornata si inserisce nel calendario della Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela delle risorse idriche.

Escursioni e attività per scoprire la valle

Il programma prevede diverse escursioni gratuite, pensate per livelli di esperienza differenti, che permetteranno ai partecipanti di esplorare alcuni degli ambienti naturali più suggestivi della valle. I percorsi saranno accompagnati da momenti di divulgazione scientifica e racconti legati alla storia e alle tradizioni locali.



Accanto alle camminate non mancheranno momenti di incontro e convivialità. Nella frazione di Stolvizza sono previsti infatti dimostrazioni artigianali, musica e balli della tradizione resiana, per offrire ai visitatori un’esperienza che unisce natura, cultura e identità locale.



L’iniziativa rientra nelle attività di educazione ambientale e valorizzazione del territorio promosse dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della sostenibilità e della tutela dell’acqua, risorsa fondamentale per gli ecosistemi e per le comunità montane.

Il progetto “Poti po näs” per valorizzare i sentieri

L’evento rappresenta anche un tassello del progetto “Poti po näs”, espressione in lingua resiana che significa “sentieri alla resiana”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Resia, punta a valorizzare e rendere sempre più fruibile in modo sostenibile il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale della valle. Attraverso il recupero e la promozione dei percorsi escursionistici, il progetto mira a rafforzare il legame tra comunità locale, ambiente e turismo lento.

Il prologo con le scuole

L’appuntamento sarà preceduto da un momento dedicato ai più giovani. Giovedì 19 marzo gli esperti di ARPA FVG incontreranno le bambine e i bambini della scuola primaria di Resia lungo il torrente Resia, nell’ambito del progetto “La scuola della biosfera Alpi Giulie”.



L’attività permetterà agli studenti di conoscere più da vicino l’ecosistema fluviale e il valore dell’acqua per l’ambiente, offrendo un’occasione educativa che anticipa e arricchisce la giornata di domenica dedicata alla natura e alla scoperta dei sentieri della valle.