Il fine settimana a Lignano Sabbiadoro.

Se non fosse per quei cappotti tutti stretti addosso, a guardare in foto la passeggiata di Lignano Sabbiadoro, questo come lo scorso fine settimana, si potrebbe benissimo pensare di trovarsi d’estate. Un lungo via vai di turisti, che hanno approfittato delle belle giornate di sole per una gita nella località di mare più nota del Friuli. In via Udine, la strada centrale di Sabbiadoro, come sul lungomare, si vedevano occhiali da sole e volti sereni, che hanno fatto quasi dimenticare questi lunghi mesi di pandemia.

Pochi locali erano aperti, compreso quello forse più famoso di tutti, ovvero il Terrazza Mare. In tanti però non si sono scoraggiati e si sono adagiati lo stesso sulle sedie esterne per farsi baciare dal sole. “Il clima ha aiutato in questi giorni – ammette Emanuele Rodeano, presidente di Lignano Gestioni -. Il Terrazza Mare, dopo aver lavorato fino al 15 gennaio, riaprirà a breve. Bisogna considerare che molti locali di Lignano sono stati aperti per tutto il periodo di Natale e tanti sono ancora aperti con l’idea di allungare il più possibile la stagione”.

Un’opinione condivisa da Giorgio Ardito presidente di Lignano Pineta. “Anno dopo anno si lavora per creare una stagione più lunga. Occorre, però, tempo ed una pianificazione di lungo periodo, nella quale sono coinvolti tutti gli operatori. Le iniziative fatte, però, vanno in questa direzione”, afferma.

