L’uccello era rimasto intrappolato nella grondaia di una palazzina a Lignano.

Salvato un piccolo uccello che era rimasto intrappolato in una grondaia di una palazzina a 7 metri di altezza. Ad accorgersi del volatole il 16enne Filippo, giovane talento di basket Squadra UBC e studente delle Dimesse di Udine, in vacanza a Lignano Sabbiadoro.

Il ragazzo ha cercato di capire se l’uccello fosse ancora vivo portandosi su una terrazza adiacente alla grondaia. Ha provato quindi a lanciare dell’acqua con una tazza ed il piccolo volatile ha iniziato a sbattere le ali e muovere la testa.

Allertati i Vigili del Fuoco volontari di Lignano che in pochi minuti raggiungono via Latisana. I pomieri hanno provato a liberare il volatile ma ci sono grosse difficoltà: l’autoscala non potrebbe intervenire per questioni di spazio.

Si decide quindi di usare un lungo bastone estensibile, ma il volatile è incastrato sotto il tetto. Utilizzando un filo di ferro con un nodo particolare, dopo quasi un ora , i vigili del fuoco alla fine sono riusciti a liberare il piccolo. Il Centro fauna selvatica che prenderà in cura l’animale.

Qualche mese fa il cugino di Filippo è stato protagonista di un fatto analogo: Alessandro, durante la lezione di catechismo a Udine, ha salvato un anatroccolo intrappolato in un tombino.