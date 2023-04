Anatroccolo intrappolato nel tombino, il piccolo Alessandro lo salva

L’anatroccolo è stato poi liberato dai Vigili del fuoco.

Venerdì pomeriggio, durante l’incontro settimanale in via Grazzano a Udine con la catechista Maria Barbaro Maria il piccolo Alessandro di 8 anni, studente della Scuola IV Novembre classe seconda si accorge che c’è qualcosa in un tombino della parrocchia.

Alessandro, avvicinandosi al cestino, ha sentito dei rumori provenire dal pavimento e si è accorto della presenza dell’uccello. Il volatile era incastrato in un tubo e non poteva liberarsi da solo Il piccolo ha suggerito: chiamiamo i Vigili del Fuoco, detto fatto, nel giro di poco tempo l’anatroccolo è stato liberato.