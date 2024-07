Una stilista di Faedis vince la 15esima edizione di Moda d’Autore

Francesca Golles è la vincitrice di Moda d’Autore.

Francesca Golles di Faedis, vince a Lignano Sabbiadoro la quindicesima edizione di Moda d’Autore; al termine di una piacevole ed elegante serata al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort la stilista friulana che vanta numerose esperienze anche all’estero è stata premiata dal Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin.

“Kaleidos“, questo il nome della ipnotica collezione demi couture presentata dalla Golles evoca una profonda nostalgia per l’età d’oro della moda italiana, un’epoca in cui arte, artigianato e raffinatezza si univano per creare un’eredità senza tempo. Ispirata dall’incanto dei caleidoscopi e dalla delicata bellezza dei fiori di ciliegio giapponesi, la collezione cattura perfettamente l’essenza fugace della bellezza. Attraverso un accurato uso di stampe, sete e volumi, questa collezione dimostra come qualità e artigianato siano ancora il cuore dell’alta moda.

La classifica di “Moda d’Autore vede al secondo posto Federico Rossi di Lugugnana di Portogruaro, terza classificata Federica Pitton di Balangero: sono poi stati assegnati anche dei “Premi Speciali” a Carmen Urti di Roccadaspide e a Sonia Flauto di Sassari.

Olesia Koropatiuk di Tarcento vince Sposa d’Autore.

Vincente si è rivelata poi la scelta dell’organizzazione di proporre quest’anno anche il concorso “Sposa d’Autore” dove gli stilisti in gara hanno proposto due abiti da sposa o una da sposa ed uno da cerimonia.

Vincitrice di “Sposa d’Autore”, premiata dal Consigliere Delegato al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini, Olesia Koropatiuk di Tarcento che nelle sue due creazioni di abiti da sposa ha voluto evidenziare la tradizione dell’eleganza della sartorialità con la cura estrema dei dettagli e della lavorazione artigianale. Per “Sposa d’Autore” oltre a Olesia Koropatiuk, è stata premiata, con un “Premio Speciale” Arianna Beccari di Vigarano Mainarda (Fe).

Quattordici gli stilisti in gara per “Moda d’Autore” e sei per “Sposa d’Autore” che, dopo aver superato una prima fase di selezione si sono dati appuntamento al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro per la finale di questo evento, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, che ha quali protagonisti la moda, il “glamour” e le nuove tendenze, ideato ed organizzato dall’agenzia “modashow.it” con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro.