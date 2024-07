Fila a Teatro chiude in bellezza con “L’albero magico”.

Partita il 13 giugno scorso con un programma di 7 spettacoli tra cui anche prime regionali, 3 laboratori e un caleidoscopio di proposte diversificate per tecniche, linguaggi e per l’esperienza di compagnie e artisti provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dall’Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, la rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz arriva al traguardo finale della sezione estiva sotto gli Alberi, avendo coinvolto, divertito e stupito più di 1.100 spettatori tra bambini, ragazzi e famiglie provenienti da tutto il territorio regionale e portandoli a teatro in luoghi insoliti , da valorizzare e scoprire come parchi, giardini e oasi. Un risultato che Molino condivide con i Comuni partner che hanno ospitato i vari appuntamenti (Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e con chi ha sostenuto il progetto, ossia Regione F.V.G., IoSono FVG e Fondazione Friuli.

“Abbiamo constatato con piacere e soddisfazione – precisa il presidente e direttore artistico di Molino, Roberto Pagura – di aver fidelizzato un pubblico inter-comunale, anzi interprovinciale, che ormai ci attende e ci segue in tutte le tappe. Un risultato non da poco considerando l’enorme offerta di eventi che caratterizza anche i mesi estivi. Certamente la partecipazione gratuita agli spettacoli estivi, l’abbinamento di alcuni appuntamenti ai laboratori anch’essi gratuiti, la merenda (offerta da aziende locali) pensata come elemento di socializzazione. Sono tutti ingredienti che contribuiscono a richiamare la partecipazione e la curiosità del pubblico, ma soprattutto crediamo che il teatro sia strumento di crescita culturale ed emotiva, di educazione e di rispetto, è un momento di inclusione e partecipazione per le nuove generazioni. Le persone hanno il bisogno e il desiderio di vivere questi momenti”.

L’evento conclusivo di Fila a Teatro.

Per l’appuntamento conclusivo della versione open air di Fila a Teatro, il programma ci porta all’ombra degli alberi del Parco Burgos di Castions di Zoppola dove mercoledì 24 luglio, con inizio alle 18.00, la compagnia Tandem Arte in Movimento intratterrà il pubblico con il messaggio inclusivo de “L’Albero Magico” attorno al quale ruotano una serie di buffi e teneri personaggi: il fungo vanitoso, bello quanto utile per trasformare le sostanze nutritive del terreno; lo scarabeo stercorario, dalle abitudini sorprendenti; la chiocciola, consigliera di lentezza e riflessione; il bruco mangione. L’albero magico è una divertente fiaba ecologica e sociale, è l’allegoria discreta dell’accoglienza che non teme di tenere unite differenze e divergenze e che insegna a tutti, ancora una volta, il rispetto della natura.

Il pubblico è atteso dalle 17.30 per fare merenda insieme. In caso di maltempo, il tutto si svolgerà nel Centro Comunitario di Castions di Zoppola. Fila a Teatro ritornerà nell’edizione autunno – inverno tra ottobre 2024 e marzo 2025 nei teatri di Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola.