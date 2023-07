La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Forse era stata a Lignano per una serata di divertimento e allegria, ma l’avventura non è finita bene per una 36enne di Basiliano che ha alzato un po’ il gomito ed è stata beccata con un tasso di alcol decisamente superiore al consentito.

Fermata dai carabinieri della radiomobile nella notte tra il 21 e il 22 luglio, è stata infatti sottoposta all’etilometro: è risultato che stava guidando con in corpo un tasso di alcol pari a 2,04 grammi al litro, ossia più di quattro volte il limite consentito (0,5). Alla signora è stato sequestrato il veicolo e ritirata la patente. E’ inoltre stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.