Pavia di Udine nel mirino dei ladri, due furti in casa nella stessa notte

Furti a Pavia di Udine.

Due furti nella stessa notte e nella stessa zona: i ladri, nella serata del 20 luglio, hanno preso di mira Pavia di Udine, mettendo a segno un doppio colpo nella zona di via Selvuzzis.

In un caso, hanno forzato la porta d’ingresso portando via monili in oro e argento, per un danno ancora da quantificare; poco prima, in serata, un uomo di 66 anni, residente nel paese, aveva subito un altro furto: in questo caso, i ladri sono entrati forzando la finestra della cucina e hanno rubato bigiotteria per circa 150 euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri.