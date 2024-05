Omicidio stradale, nel luglio 2021 un pensionato morì dopo uno scontro tra la sua bici e una moto: assolto il motociclista.

Un quarantunenne di Udine è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale per la morte di Ezio Munini, un pensionato di 78 anni deceduto in seguito a un incidente il 24 luglio 2021. La sentenza, pronunciata dal giudice monocratico, ha concluso che “il fatto non costituisce reato”.

Munini era stato urtato mentre pedalava in bicicletta lungo via Cotonificio da una moto Guzzi guidata dall’imputato. Morì dodici giorni dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite riportate. La difesa ha convinto il tribunale che il decesso non è stato causato dall’urto con la moto, ma dalla caduta a terra.

Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a nove mesi di reclusione e una multa di 400 euro, sostenendo che il 41enne viaggiava a una velocità superiore ai limiti. La difesa ha invece sostenuto che il motociclista rispettava i limiti di velocità e che Munini aveva effettuato una svolta improvvisa al momento dell’incidente.

La famiglia di Munini si era costituita parte civile nel processo. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro novanta giorni.