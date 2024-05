Lavoro, a Gemona apre una nuova agenzia: sono 80 le posizioni aperte

Opportunità di lavoro in Fvg, a Gemona apre la nuova filiale dell’agenzia ADHR Group: 80 le posizioni attualmente aperte.

Nuove opportunità di lavoro a Gemona del Friuli e dintorni, grazie all’apertura della filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, la quinta in Friuli Venezia Giulia, che vedrà il taglio del nastro martedì 21 maggio in Via Dante Alighieri. Obiettivo della neo sede collegare al meglio l’incontro tra domanda e offerta, supportando le grosse aziende che hanno sede in quest’area nel trovare i candidati direttamente sul territorio a nord di Udine. La neo sede rientra nel piano di sviluppo capillare intrapreso dal Gruppo a nord est, con l’apertura l’anno scorso a Palmanova dell’ufficio di Permanent Rectuitment e altre tre inaugurazioni in regione in programma entro il prossimo biennio.

I comparti per i quali saranno aperte circa 80 posizioni sono principalmente quello metalmeccanico, legato al packaging e all’automotive, fino al settore del legno, quello edile e delle acciaierie. Le figure cercate vanno dagli operai specializzati nella metalmeccanica, come carpentieri e saldatori, fino a quelli per macchine utensili e a controllo numerico. Numerose anche le richieste anche per impiegati, dall’ufficio tecnico fino a disegnatori e programmatori PLC.