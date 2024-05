A Venzone torna il Parkfest.

Domenica 26 maggio, nel suggestivo scenario della piazza medioevale di Venzone, ritorna il Parkfest, l’evento che da ventidue edizioni rappresenta una vetrina privilegiata dei Parchi e delle Riserve naturali della nostra regione e delle aree montane di Veneto, Carinzia, Croazia e Slovenia.

La manifestazione, promossa in collaborazione con la Pro Loco e con il Comune di Venzone e patrocinata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è inserita nel programma della “Giornata europea dei Parchi“ promossa da Europarc Federation, organizzazione delle aree protette d’Europa.

In piazza del Municipio.

Come ogni anno, sarà la piazza del Municipio a fare da cornice all’evento, che verrà aperto alle ore 9.15 da un incontro pubblico dal titolo “Salviamo le api e la biodiversità”, organizzato in collaborazione con i Lions Clubs di Venzone, Gemona, San Daniele, Tarcento-Tricesimo, Cividale-Manzano, Tolmezzo. Interveranno esperti apicoltori carinziani, il Servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia e l’Associazione per l’Ape Carnica Friulana, che daranno il proprio contributo affrontando il problema dal punto di vista tecnico-scientifico.

Il programma.

Sarà poi la volta del Parco Naturale delle Prealpi Giulie che, insieme al Museo dell’Apicoltura di Radovljica (Slovenia), racconteranno il proprio ’impegno nella sensibilizzazione di adulti e giovani generazioni su questa tematica; rappresentanti del comune austriaco di Arnoldstein, dello studio tecnico di progettazione Apicolturaurbana e del Centro Commerciale Belforte di Monfalcone porteranno i loro esempi di attività messi in atto per la salvaguardia delle insetti impollinatori, rendendo vivibili ed attrattivi i loro territori con progetti di rigenerazione urbana. Spazio sarà dato anche agli studenti dell’’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo – indirizzo “chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione biotecnologie sanitarie – che tratteranno un tema suggestivo: l’ape alchimista.

Dalle ore 10.00 gli stand di Parchi e Riserve animeranno il centro del borgo ed offriranno ai presenti informazioni su quanto di bello e di buono possono offrire nei propri territori.

Partendo dalla piazza principale si susseguiranno escursioni naturalistiche inclusive ed accessibili, bike tours, forest bathing, attività alla scoperta dell’ecosistema fluviale, visite guidate tra i tesori storici di Venzone, attività di animazione per grandi e piccoli, come il tiro con l’arco, e laboratori creativi, artistici e artigianali.

I gruppi folcloristici, i cori italiani, sloveni ed austrici e le musiche dei territori dei Parchi renderanno più piacevole e festosa l’atmosfera della cittadina medievale.

Le mostre.

Durante la giornata saranno inoltre visitabili le mostre permanenti “Piccolo Museo naturalistico Bosc” e “Tiere Motus – Storia di un terremoto e della sua gente” e la mostra temporanea “Legno lavorato ad arte. La tornitura incontra la sostenibilità”, presso Palazzo Orgnani-Martina.

Il Parkfest sarà anche l’evento di presentazione delle nuove app mobile e virtual tour dei siti geologici della Riserva della Biosfera delle Alpi Giulie: tramite l’utilizzo di visori presso lo stand allestito all’interno della manifestazione, la realtà aumentata consentirà di calarsi in questi magnifici tesori della paleontologia e della geologia.