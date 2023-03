Trovato morto in casa, il cane veglia su di lui per una settimana

All’arrivo dei carabinieri Renzo Muchino era morto da una settimana.

Era morto da circa una settimana Renzo Muchino, trovato nella sua abitazione di Sriegnibosch a Lusevera martedì 28 marzo dai carabinieri di Pradielis. Il 72enne era l’unico abitante stabile in zona, in quanto le case vicine vengono utilizzate durante le vacanze.

A dare l’allarme è stato un parente dell’Australia che ha contattato il Comune preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il 72enne. Sono quindi intervenuti i carabinieri che sono entrati nell’abitazione e hanno trovato il corpo dell’uomo. Accanto il suo cane, sopravvissuto per una settimana, che vegliava su di lui.