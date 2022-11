Il ricordo di Maria Teresa Garzitto.

Una serata densa di emozione e di commozione quella che si è tenuta nella serata di domenica 20 novembre presso l’Hospitale di San Giovanni, a San Tomaso di Majano. La prima serata in cui tutti i membri dell’associazione “Gli amici dell’Hospitale” e non solo, si sono ritrovati a portare avanti progetti e sogni senza la presenza della loro presidente, Maria Teresa Garzitto, venuta a mancare all’età di 72 anni, mercoledì 16 novembre, a causa di una malattia che da tre anni a questa parte non le lasciava tregua.

Tuttavia, lo spirito risoluto, caparbio e generoso con il quale Teresa -come erano soliti chiamarla gli amici – è riuscita a ridare forma ma soprattutto valore all’antica struttura che accoglieva i pellegrini che nel lontano 1200 percorrevano i sentieri durante i cammini spirituali. “Dobbiamo ringraziare Teresa se siamo riusciti a creare questa nostra associazione così unita, lei ci ha insegnato cosa significa accoglienza ed uguaglianza”, racconta Marino, uno dei venti membri attivi dell’associazione.

Lo scopo principale dell’associazione creata nel 2012 da Maria Teresa, che dopo anni di servizio come maestra di scuola primaria è andata in pensione ed è stata eletta assessore alla cultura, è sempre stato quello di abbattere i muri, siano essi ideologici che materiali, per abbracciare il maggior numero di persone in difficoltà. “Riusciva sempre a tirare fuori il bello da ogni persona, a livello artistico come nel caso dei dipinti e delle opere in struttura, ma soprattutto a livello umano”, aggiunge Marino.

Ogni persona che viene accolta in struttura è preziosa e porta con sé dei doni, un’essenza in grado di distinguersi dagli altri, un vero e proprio valore aggiunto. “Curare il prossimo, accogliere e prendersi cura di chi sta affrontando il cammino, una fusione soprattutto tra Occidente ed Oriente. Ad oggi, la struttura è attiva tutti i giorni, ricettiva nei confronti di tutti coloro alla ricerca dei beni primari.