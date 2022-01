Licia Gaspari nuova centenaria di Majano.

Grandi festeggiamenti a Majano per l’importante traguardo dei 100 anni che ha raggiunto nonna Licia Gaspari. Il giorno del suo compleanno nonna Licia è stata circondata dai suoi affetti e dai i suoi due figli Claudio e Marilena. Agli auguri per nonna Licia si è aggiunta poi tutta la comunità di Majano, che ha espresso felicità per la nuova centenaria.

La vita.

Nata a dicembre 1921 in una famiglia con altri 6 fratelli, Licia si è rimboccata le maniche fin da ragazzina. Quando era molto giovane lavorava infatti presso altre famiglie, sia in giro per l’Italia che all’estero, come in Svizzera. Dopo essere tornata in Friuli, ha scelto di seguire le orme della madre che aveva un’ortofrutta nella piazza di Majano. Per anni nonna Licia è stata l’unica fruttivendola di Majano. Si è quindi dedicata al commercio fino agli anni del terremoto del ’76, quando poi ha deciso di lavorare in un centro commerciale. Dopo un anno la scelta di lasciare il negozio e prendersi cura della famiglia. Ora nonna Licia può godere oltre dell’affetto dei suoi figli, anche quello dei suoi quattro nipoti.

(Visited 1 times, 1 visits today)