L’incidente sulla provinciale 10 a Majano.

Grave incidente, intorno alle 2.30 di questa notte, sulla strada provinciale 10 nel comune di Majano. Un’autovettura, a bordo della quale c’erano quattro persone, è finita cappottata nel campo a bordo strada. Una delle persone a bordo, una ragazza, è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Udine.

Per la messa in sicurezza della macchina sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli. Sul posto il personale sanitario con l’ambulanza e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine per i rilievi.

