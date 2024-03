Ubriaco, molesta i passanti e danneggia i giardini pubblici: denunciato

A Majano, un giovane ubriaco ha danneggiato i giardini pubblici.

Al termine degli accertamenti, oggi i carabinieri di San Daniele del Friuli hanno denunciato a piede libero un giovane, classe 2001, di etnia rom e già noto alle forze dell’ordine, che ieri sera, ubriaco, ha provocato danni a Majano.

Il 23enne, in preda ai fumi dell’alcol in Piazza Italia nella cittadina della collinare, aveva molestato i passanti e danneggiato gli arredi urbani dei giardini pubblici, scagliandoli per terra. Nessuna persona è rimasta ferita e i danni ammontano a circa mille euro.