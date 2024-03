Con il volto coperto, la spintonano e le rubano la borsa fuori da casa

Rapina a Campoformido.

Attimi di paura per una donna di Campoformido, che nella serata di ieri, 19 marzo, ha subito una rapina appena fuori dalla sua abitazione. La signora, una dottoressa classe 1958, stava probabilmente rientrando a casa quando si è trovata davanti due uomini a volto coperto che l’hanno spintonata e si sono impossessati della borsa appoggiata sul sedile dell’auto.

Dentro c’erano documenti, un cellulare e 300 euro in contanti che i ladri le hanno portato via; la donna, fortunatamente, non è rimasta ferita. I due si sono poi allontanati su un’auto, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Udine.