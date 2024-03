Carta europea della disabilità, Lizzi: “Un importante passo avanti”

“Con la direttiva approvata oggi in Commissione Lavoro e Affari sociali, si fa un importante passo avanti nel rendere i suoi cittadini tutti davvero uguali. L’auspicio è che il Parlamento ad aprile confermi questa importante innovazione”. Così l’europarlamentare Elena Lizzi, dopo il voto favorevole per l’introduzione della Carta europea della disabilità e del Contrassegno europeo di parcheggio.

“La direttiva – spiega Lizzi che del documento è relatrice ombra – mira a garantire che, quando viaggiano per un breve periodo, le persone con disabilità abbiano pari accesso a condizioni preferenziali, come biglietti d’ingresso ridotti o nulli, accesso prioritario e accesso ai parcheggi riservati. Entrambe le carte garantiranno ai titolari della carta, nonché ai loro accompagnatori e agli animali da assistenza, l’accesso alla maggior parte delle stesse condizioni dei titolari della carta nazionale”.

Si tratta di documentazione, cartacea o digitale, che sarà rilasciata dai singoli Stati in forma gratuita. “La Lega – ha concluso Lizzi – ha sempre sostenuto l’adozione di questi strumenti legislativi portando l’esperienza e le competenze acquisite in questi anni in Italia grazie al Ministero della Disabilità. Tra le nostre proposte, che rientrano ora nel testo della direttiva, la gratuità della tessera, la lotta alla contraffazione e lo sviluppo di un qr code e di altri strumenti digitali”.