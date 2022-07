Il sorpasso della corriera a Malborghetto.

Mattina presto e tanta voglia di andare. La strada è quasi sgombra e l’autista della corriera si concede un extra. Non una tappa per un caffè al bar del vicino distributore di benzina. Scala la marcia, accelera e supera con la riga continua. In una scena immortalata da una videocamera montata sul parabrezza di un’automobile. Sono le 7,35 di mattina.

Statale 13, nel comune di Malborghetto. Il sorpasso non sortisce nessun effetto infausto: dall’altra corsia fortunatamente non sopraggiunge nessuno. L’autista della corriera si riposiziona nel suo senso di marcia subito dietro ad un’altra auto e prosegue con la sua andatura. Non si sa se a bordo ci fossero stati dei passeggeri. E non si sa neppure, nel caso ce ne fossero stati, se qualcuno si sia accorto della manovra improvvida. Una strada non certo nuova agli incidenti stradali, dove l’attenzione è sempre d’obbligo. Ma ogni tanto, quando è mattina presto e la visibilità è buona uno strappo alla regola evidentemente ci sta. Anche se si è l’autista di una corriera.