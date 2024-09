L’inaugurazione di Coltello in Festa.

È partita con brio la 20ma edizione di Coltello in festa, la manifestazione più attesa dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell’arte fabbrile e della coltelleria, Maniago,, sabato 14 e domenica 15 settembre.

Sabato 14 settembre alle 11.00, nella centralissima piazza Italia, ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza delle istituzioni. Sul truck messo a disposizione da Promoturismo FVG sono saliti per un saluto istituzionale il Sindaco di Maniago Umberto Scarabello, l’Assessora comunale al Turismo, Commercio e Attività produttive Sandra Zilli, l’Assessore regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini, l’onorevole Emanuele Loperfido, il presidente del Consorzio Coltellinai di Maniago Federico Coassin.

Al termine dei saluti, è stata ricordata brevemente da Gabriele Frati la storia di Coltello in festa, manifestazione creata 22 anni fa dal padre Oreste che, insieme ad un piccolo gruppo di amici, ha avuto l’ispirazione di mettere in luce la peculiarità e l’esclusività della produzione maniaghese. Al presidente della Pro Maniago Francesco Pattanaro e ad Antonio Zambon consigliere dell’Associazione Ecomuseo Lis Aganis quindi il compito di ripercorrere gli appuntamenti salienti di Coltello in festa.

Infine, l’arrivo dello special guest Angelo Coassin ovvero Cooking with bello, beniamino dei social dove conta oltre 3 milioni di follower. Angelo vive da molti anni a Londra ed esporta sulle sue pagine la cucina della tradizione italiana rendendola facile, comprensibile e soprattutto divertente. Dal truck Angelo ha lanciato anche una divertente sfida al pelapatate – una delle gare più attese della manifestazione, fin dalla sua nascita – che ha coinvolto il sindaco di Maniago Umberto Scarabello, l’onorevole Emanuele Loperfido e le assessore comunali Sandra Zilli e Anna Olivetto. Infine, il taglio del nastro che ha dato il via ufficiale alla manifestazione.

Gli eventi.

Tantissimi gli eventi che animeranno durante il week end le vie del centro e la grande piazza Italia a cominciare, naturalmente, dalle tradizionali mostre mercato delle coltellerie maniaghesi – 23 le aziende produttrici presenti, alcune delle quali provenienti anche dall’estero – e della coltelleria custom (21 artigiani provenienti da tutta Italia).

Ma ci sarà anche spazio per le dimostrazioni di affilatura e forgiatura, il gioco e lo svago e per scoprire, divertendosi, l’antica tradizione fabbrile e della coltelleria che, come si tramanda ormai da generazioni, dal 1500 accompagna la storia della località friulana facendola conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

In programma poi visite guidate alle aziende produttrici maniaghesi, dimostrazioni di scherma storica, sfide al pelapatate e con il cavatappi che sono ormai diventate un must della Festa, musica con dj set. Da non perdere, poi, una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie dove si possono rivivere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai maniaghesi e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero fino al cinema di Hollywood.