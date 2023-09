Tasso di alcol superiore a 2 per un uomo di Cormons.

Un automobilista di Cormons è stato “beccato” con un tasso di alcol 4 volte il limite: per lui, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

E’ successo nella tarda serata di mercoledì 6 settembre a Manzano, dove l’uomo alla guida della propria auto è stato fermato dai carabinieri del Norm di Palmanova, impegnati in servizi di controllo, e sottoposto all’etilometro. Il test ha segnato 2,01 grammi per litro, contro un limite di 0,5.