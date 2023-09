Furto in un locale di Udine.

Faceva le pulizie di notte, ma ne approfittava anche per “ripulire” il locale di Udine in cui lavorava: una donna di nazionalità ucraina di 65 anni è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

La donna, residente nel capoluogo friulano, svolgeva le pulizie in un esercizio pubblico del centro città nelle ore notturne e, dal primo agosto 2023, si è appropriata di diversi generi alimentari per un quantitativo di circa 1.500 euro. La signora è stata deferita dai carabinieri della stazione di Udine al termine degli accertamenti. Parte della merce è stata recuperata e restituita ai proprietari.