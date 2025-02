Gemellaggio tra vini, il Pignolo e il Barolo si incontrano a Manzano

A Manzano un incontro speciale tra Pignolo e Barolo.

Successo a Manzano per la seconda tappa de Le Grandi verticali delle Città del Vino, dedicata alla Masterclass che ha fatto incontrare Pignolo e Barolo, due grandi rossi autoctoni italiani. All’Antico Foledor Boschetti della Torre, con sala sold out, Matteo Bellotto ha condotto gli iscritti a un viaggio sensoriale con due ospiti d’eccezione: Carlo Alberto Gambino, Brand ambassador Strada del Barolo e Ben Little, presidente onorario dell’Associazione del Pignolo del Friuli Venezia Giulia che ha recentemente ricevuto il Premio Nonino. Presente da Siena anche Paolo Corbini, direttore nazionale delle Città del Vino.

“Insieme a loro – commenta il vicesindaco di Buttrio Tiziano Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino – abbiamo vissuto una splendida serata, ospiti dell’amministrazione comunale di Manzano alla presenza del sindaco Piero Furlani e del vicesindaco Silvia Parmiani. Sia la prima serata a Buttrio che questa seconda a Manzano hanno dimostrato come il pubblico apprezzi il format scelto per Le Grandi verticali delle Città del Vino 2025 , con i gemellaggi tra i nostri grandi vini regionali e quelli altrettanto celebri del resto d’Italia. Un progetto che abbiamo voluto avviare per rafforzare i legami con le Città del Vino di altre regioni: l’obiettivo sarà anche di poter portare poi i nostri vini nelle regioni che abbiamo ospitato. Ora siamo pronti per gli appuntamenti di febbraio, con tappa a Corno di Rosazzo e per la prima volta nel Friuli occidentale a San Vito al Tagliamento”.

Il programma 2025 de Le Grandi Verticali delle Città del Vino – ideate dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia – prende il titolo di Gemellaggi-Insieme siamo unici. Il progetto gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e di Banca 360 FVG, oltre al patrocinio del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG, Ente Friuli nel Mondo. Il tutto in collaborazione con il Consorzio Montasio Dop e la Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina.

Gli appuntamenti di febbraio.

Ribolla Gialla & Fiano d’Avellino – Le Cenerentole che diventano Regine, Corno di Rosazzo Villa Nachini Cabassi, Giovedì 13 Febbraio. Ore 19.30.



Friulano di pianura & Tai di Lison DOCG – Dal Friulano al Tai, la pianura e i suoi segreti, San Vito al Tagliamento Sala Consiliare Palazzo Altan, Venerdì 28 febbraio. Ore 19.30. Ospiti speciali Stefano Quaggio, Direttore Consorzio Vini Venezia e Orazio Franchi, Enologo e autore insieme ad Ada Toffolon del libro “Terra di pregiatissimi vini”.