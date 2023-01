Incidente a Manzano, la giovane era alla guida senza patente

La giovane si è scontrata con un’altra auto a Manzano: dalle verifiche è emerso che era senza patente.

Guidava senza patente la giovane coinvolta, insieme ad altre 5 persone, in un incidente a Manzano, avvenuto questa notte. E’ successo intorno alle 2 quando due auto si sono scontrate in via Roma. Durante i rilievi i carabinieri hanno accertato che la giovane alla guida di uno dei due veicoli, una 22enne di origini straniere ma residente nella zona del cividalese, non aveva la patente.

Nell’incidente la giovane è rimasta ferita assieme ad un ragazzo che viaggiava con lei. I due sono stati trasportati all’ospedale di Palmanova con lesioni non gravi. Le altre 4 persone che si trovavano nell’altra auto sono state invece controllate dai sanitari sul posto e non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso