Brutta caduta con la moto da cross a San Martino al Tagliamento.

Un giovane è stato soccorso questa mattina per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta con una moto da cross sul greto del fiume Tagliamento nel comune di San Martino al Tagliamento.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è stato sbalzato per 10 metri. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, la telefonata è stata puntualmente transitata alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno subito inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l’elisoccorso.

Hanno attivato per quanto di competenza le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato stabilizzato dalle equipes sanitarie e quindi trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.