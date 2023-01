Filippo Novello è morto dopo essere precipitato da un balcone.

La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo di indagine sulla tragica morte di Filippo Novello, il ragazzo di 34 anni di Manzano, che ha perso la vita tra giovedì e venerdì scorso, precipitando da un balcone per oltre 30 metri.

Il giovane si trovata a Trieste, ad un cena a casa di amici in un attico al settimo piano, assieme al fratello, quando è uscito a fumare una sigaretta, poi la caduta. Il fascicolo è stato preso in carico dal pubblico ministero Maddalena Chergia e al momento non sono state formulate ipotesi di reato, ma i magistrati vogliono fare chiarezza su quanto accaduto.

Per ora, la ricostruzione più accreditata è quella del fatale incidente. Sembra infatti che Filippo sia appunto uscito in terrazzo per fumare e sia stato incuriosito da un’antenna 5G installata sul tetto, salendo su una scaletta per avvicinarsi. Dato che era buio, il ragazzo non si sarebbe accorto della corte che si apriva a strapiombo tra i due palazzi limitrofi, profonda quasi una trentina di metri e protetta da una rete anti piccioni. A quel punto, potrebbe aver appoggiato male un piede o essere scivolato, precipitando di sotto.