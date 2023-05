La regina dei fiori protagonista all’Abbazia con Rosazzo da Rosa

La mostra mercato all’Abbazia di Rosazzo.

Nelle giornate del 6 e 7 maggio 2023 torna la mostra-mercato “Rosazzo da Rosa”, giunta ormai alla 18° edizione. Il mercato floro-vivaistico organizzato dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo, vedrà presenti vivaisti del Friuli-Venezia Giulia e del vicino Veneto con le loro preziose rose (moderne e antiche, inglesi, rampicanti e a cespuglio), piante ed erbe aromatiche, che si potranno ammirare ed acquistare per arricchire giardini e balconi di questa nuova primavera.

I visitatori, accedendo alla Chiesa, potranno ascoltare una guida che illustrerà tutte le vicissitudini storiche che l’Abbazia ha vissuto nella sua lunga vita millenaria. Gli appuntamenti saranno scanditi ogni ora a partire dalle ore 10 e dalle ore 14:30 delle due giornate dedicate. In questa edizione, nelle sale dell’Abbazia saranno presenti anche artigiani, hobbisti e collezionisti, dai quali si potrà acquistare qualche pezzo ricercato e raffinato.

La passeggiata all’interno delle mura abbaziali condurrà all’ingresso del roseto che per l’occasione sarà visitabile e, in un percorso dove i profumi e i colori delicati e sgargianti delle rose prevarranno, il visitatore verrà accompagnato in una lettura curiosa che racconta l’essere della maggior parte delle rose presenti.

L’accesso sarà consentito dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella giornata di sabato 6 e nella giornata di domenica 7 maggio dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Occorre fare attenzione perché un tratto della Strada Provinciale 109-Via Abate Geroldo proveniente da Dolegnano è chiusa per lavori in corso e il cantiere comporta l’impossibilità di parcheggio e manovra. Sarà comunque aperto un corridoio pedonale per il tratto dei lavori.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo, è realizzata grazie al contributo di Banca Intesa San Paolo e del Comune di Manzano, con il sostegno di Šuma srl e Piussi srl, con la collaborazione di Tecnolight srl.