Tentato furto a Manzano.

Ha provato ad entrare in casa, ma non c’è riuscito e così, per fortuna, quello registrato a Manzano nella notte del 22 maggio è rimasto un “tentato furto“.

E’ accaduto nella casa di una signora di nazionalità bielorussa, tra la mezzanotte e le sei di mattina di lunedì, quando un ladro ha usato l’ormai nota tecnica del buco nell’infisso (questa volta di una portafinestra) per accedere all’abitazione e rubare. Non si sa come mai, ma non c’è riuscito ed è fuggito. Il mattino dopo la donna ha scoperto il foro e ha sporto denuncia ai carabinieri di Manzano che portano avanti le indagini.