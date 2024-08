Premio per Miriam Damonte, abbonata fin dai primi anni 2000. Servizio potenziato per la sagra dei fasolari di Marano

È stata premiata, qualche giorno fa, Miriam Damonte, la fedelissima cliente che ha conservato tutti i suoi abbonamenti nominativi fin dai primi anni 2000, quando venne inaugurata la linea marittima di trasporto pubblico locale che collega Marano a Lignano.

Il direttore di esercizio di Arriva Udine, Emilio Coradazzo, le ha trasmesso i complimenti e gli auguri a nome della Direzione aziendale e, in segno di riconoscimento e gratitudine per la fedeltà dimostrata, le ha consegnato un premio simbolico, un abbonamento 50 corse da utilizzare a piacimento, anche per la prossima stagione.

Aumentano i passeggeri, segno che il servizio piace

La signora Damonte, residente a Marano, ha dichiarato di utilizzare molto spesso la linea marittima per raggiungere le spiagge di Lignano, confermando che il servizio che attraversa la laguna riscuote sempre maggiore successo tra locali e turisti.

Infatti, nello scorso mese di luglio è stato registrato un incremento di passeggeri del 15% rispetto allo stesso periodo della stagione precedente, che già era stata da record. L’aumento è dovuto anche alla corsa di andata e ritorno che quest’anno è stata aggiunta nel pomeriggio (partenze giornaliere da Lignano alle 15 e da Marano alle 16, fino all’8 settembre).

Corse aggiuntive per la sagra dei fasolari

In occasione della sagra dei fasolari a Marano, il servizio marittimo sarà potenziato per favorire l’afflusso e il deflusso dei numerosissimi ospiti. Dal 9 al 18 agosto, quindi, sono previste partenze da Marano alle ore 9, 11, 14, 16, 18, 21.30 e 23, mentre da Lignano gli orari sono 10, 12, 15, 17, 19, 22.15 e 23.45.

Le corse serali di rientro in partenza da Marano saranno gestite su prenotazione, che potrà essere effettuata esclusivamente a bordo della motonave durante la corsa di andata da Lignano effettuata nello stesso giorno. Inoltre, per facilitare le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri al porto di Marano evitando la folla della piazzetta in prossimità della pescheria vecchia, l’attracco viene temporaneamente spostato (solo per la durata della sagra) di circa 200 metri oltre il ponte, in via San Vito 26/28, nei pressi del distributore nautico IP e dell’imbarco dei servizi turistici privati.

La linea marittima sarà attiva fino al 30 settembre

Ricordiamo che la linea marittima che collega Marano a Lignano con una traversata in laguna della durata di circa 40 minuti sarà attiva fino al 30 settembre (la corse notturne fino al 31 agosto). Il servizio è effettuato dalla motonave Rosa dei Venti, dotata di un vano dedicato al trasporto delle bici al seguito, con capienza massima di dieci biciclette.

In caso di condizioni meteo avverse o di passeggeri oltre la portata della motonave, potranno essere attivati bus di supporto (da Marano: piazza Risanamento, da Lignano: fronte Imbarcadero). I biglietti possono essere acquistati direttamente a bordo, attraverso la app TPL FVG o nelle rivendite autorizzate di Marano, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Lignano e Udine. I bambini sotto i 10 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da un familiare in possesso di regolare titolo di viaggio.

Per tutte le informazioni, prezzi e orari: https://tplfvg.it/it/il-viaggio/servizi-marittimi/