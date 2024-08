Auto in fiamme lungo l’autostrada A4, tra Meolo e San Donà

Incendio lungo l’A4 in direzione Trieste. Quasi due i chilometri di coda nel tratto

Un’auto ha preso fuoco, poco dopo le 16.15 di oggi, mercoledì 7 agosto, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà di Piave dell’autostrada A4, in direzione Trieste.

Il veicolo leggero, fermo nella piazzola di sosta poco prima del ponte sul Piave, si è incendiato per cause in via di accertamento. A lanciare l’allarme è stato il conducente.

Prontamente sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato poco dopo le fiamme. Autostrade Alto Adriatico ha reindirizzato il traffico sulla A27/A28 per chi proviene da Venezia. Quasi due i chilometri di coda nel tratto, con i mezzi che, nel punto in cui è avvenuto l’incendio, procedono sulla corsia più veloce per consentire i soccorsi.