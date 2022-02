La morte di don Michael Hofians a Marano Lagunare.

Era originario dell’Austria, ma si era trasferito a Marano Lagunare per amore di questa terra. Un filo sottile che lo aveva sempre attratto, portandolo a vivere qui e a farsi conoscere.

La comunità ora piange la morte di don Michael Manfred Hofians, sacerdote nato a Vienna ma arrivato in Friuli da qualche tempo. A stroncarlo ieri notte, all’età di 68 anni, un malore fatale nella sua casa in Friuli. Nonostante il tempestivo allarme e l’arrivo dei soccorsi, per il religioso non c’è stato nulla da fare.

Soltanto ieri, don Michael aveva celebrato l’ultima messa. Prestava servizio con entusiasmo nella collaborazione pastorale di San Giorgio di Nogaro ed era riuscito a farsi ben volere. La salma di Hofians sarà esposta domani, dalle 8 alle 16, nella camera mortuaria del cimitero di Marano. Poi, il sacerdote sarà sepolto a Vienna. Sempre domani, dalle 10, sarà recitato il rosario. Oggi, sono tanti quelli che piangono don Michael Manfred.

