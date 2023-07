Soccorso a Marano un uomo in gommone.

Prima è rimasto incagliato col gommone, poi si è ferito: attorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 7 luglio, un uomo è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone che ha inviato il personale dell’Ufficio marittimo di Lignano Sabbiadoro nel canale di Marano Lagunare.

La sua barca, infatti, era rimasta insabbiata nei bassi fondali. I soccorritori, arrivati sul posto a bordo del battello pneumatico B16, hanno recuperato l’infortunato per affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 al porto di Lignano Sabbiadoro, che era stato preallertato dalla stessa Capitaneria.

La Guardia Costiera raccomanda a tutti i diportisti che navigano nel canale marittimo di Marano Lagunare di prestare la massima attenzione ai bassi fondali, particolarmente insidiosi in condizioni di bassa marea: buona pratica marinaresca consiglia sempre di controllare con attenzione la cartografia nautica ed i segnalamenti marittimi presenti in zona, evitando sempre di navigare in zone con bassi fondali.