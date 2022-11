Il Città Fiera si accende per un Natale all’insegna della sostenibilità

Al Città Fiera si accendono le luci di Natale.

Lunedì 28 novembre è la data ufficiale dell’accensione delle luci di Natale a Città Fiera, un’occasione di festa ma quest’anno anche di riflessione sul tema dell’energia che, da diversi mesi, è al centro del dibattito.

Un Natale non meno ricco di contenuti ed eventi, ma più attento nell’uso dell’illuminazione. Si è scelto di non spegnere le luci di Natale ma di accenderle in modo più moderato, per dare un segnale forte dell’impegno di Città Fiera sui temi legati all’energia e all’uso etico delle risorse.

Città Fiera sta operando già da diverso tempo per ottimizzare nel complesso i consumi di energia elettrica. Risulta sicuramente significativo il dato di risparmio avuto nel 2022, con unariduzione dei consumi pari al 20% rispetto al 2019. Il risultato è stato raggiunto grazie ad una serie di azioni tra cui la riqualificazione delle parti comuni del centro, con la modifica dell’illuminazione, sia nei parcheggi che nelle torri faro.

Un’altra azione significativa che ha portato al raggiungimento di questo risultato è stata l’informatizzazione del sistema di climatizzazione e riscaldamento, grazie ad un progetto complessivo di efficientamento energetico. L’applicazione delle misure di contenimento energetico vengono accompagnate da opportune campagne di sensibilizzazione rivolte a tenant commerciali e lavoratori, ma anche ai clienti.

In arrivo anche gli eventi.

La data ufficiale di accensione delle luci anticipa solo di qualche giorno la partenza del calendario degli eventi, che accompagneranno il pubblico durante tutto il mese di dicembre. Protagonista sarà nuovamente il Villaggio di Natale che accoglierà in Piazza Show Rondò i bambini con Babbo Natale e la Natalina. Ampio spazio verrà dato alla creatività grazie ai laboratori per realizzare le decorazioni di Natale e non mancheranno i concerti Gospel ad allietare i pomeriggi durante tutto il mese di dicembre. In tema di eventi si rinnova anche l’appuntamento con i Tradizionali Mercatini di Natale e con “Mostra 100 presepi” mostra delle opere presepiali portate dalle associazioni, dalle scuole e dal pubblico di Città Fiera che aprirà l’8 dicembre.

Proseguono inoltre anche a dicembre gli appuntamenti gratuiti nello spazio dedicato alla fotografia in collaborazione con i nikonisti friulani che a dicembre, nella data di domenica 18, vedranno anche la partecipazione del famoso fotografo Francesco Francia. Per chiudere con gusto il 7 e l’8 dicembre gli ultimi due appuntamenti con “Osserva e degusta i prodotti del territorio” gli Show Cooking di Academia del Gusto FVG, con i prodotti di Emporio Del Gusto FVG.