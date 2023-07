Il furto di scarpe in un negozio del Città Fiera.

Un uomo, cittadino colombiano e senza dimora in Italia, è stato denunciato dai carabinieri della radiomobile di Udine per il furto di un paio di scarpe in un negozio di Martignacco.

In seguito agli accertamenti, infatti, gli uomini dell’Arma hanno identificato il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, come colui che aveva rubato un paio di calzature dal valore di 50 euro dal centro commerciale Città Fiera, nel pomeriggio del 21 luglio. Le scarpe sono state restituite al negozio.