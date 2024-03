JYSK apre al Città Fiera di Martignacco.

Venerdì 15 marzo 2024 inaugura nel Centro Commerciale Città Fiera in via Antonio Bardelli 4 a Martignacco lo store JYSK, il secondo in Friuli-Venezia Giulia dopo quello di Fiume Veneto. In occasione dell’inaugurazione, è stata organizzata una vendita straordinaria – valida fino al 20 marzo – con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni.

E per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%.

Il nuovo punto vendita JYSK è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. E dato che si avvicina la primavera, una visita allo store JYSK rappresenta un’occasione da non perdere, non solo per conoscere le novità della collezione Nordic Mood indoor,

ma anche per scoprire le novità outdoor living e dare non solo alla propria casa, ma anche agli spazi esterni, un tocco hygge. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere e comodità, sul senso della condivisione. I clienti troveranno tante proposte per rendere balconi, terrazze e giardini “cozy” e accoglienti.

Le offerte di lavoro per il nuovo store.

Per il nuovo negozio JYSK si cercano un Deputy Store Manager e un Sales Assistant. JYSK ha inoltre attivato la ricerca della figura di Construction Project Manager Retail per tutti gli store del Nord d’Italia. Tutte le offerte si possono trovare sul sito dell’azienda, all’indirizzo lavoro.jysk.it.