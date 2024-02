Chiude la strada regionale a Martignacco.

Dalle 19 di venerdì 9 febbraio e fino alle 24 di martedì 13, sarà chiuso per lavori un tratto di uno dei principali assi viari, la strada regionale 464 che collega Udine a Spilimbergo; l’area inaccessibile ricade nel comune di Martignacco, dalla rotatoria al Km 40+600, in corrispondenza del centro commerciale SME, sino alla rotatoria al km 42+100.

La chiusura è dovuta al cantiere per il rifacimento del ponte sul canale, un intervento del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che si inserisce nel progetto più ampio di risistemazione, in chiave di risparmio idrico, della canale Principale.

I lavori sono stati programmati in quei giorni, in cui c’è anche la chiusura delle scuole per Carnevale, in modo da ridurre i disagi, ma dato che l’arteria è trafficata, è probabile che qualche difficoltà comunque ci sarà.

La viabilità alternativa.

Per garantire la mobilità e la viabilità alternative, verrà istituita una deviazione di itinerario attraverso la SR UD 88 (via Cividina) e le strade comunali di via Maù e via I Maggio, in direzione Passons verso Udine e oltre.

Questo percorso alternativo è stato pianificato per coprire diverse destinazioni, offrendo un’opzione valida durante il periodo di chiusura. Ulteriori deviazioni per la circolazione dei mezzi pesanti sono segnalate a Dignano e a Passons.

Le lavorazioni saranno effettuate continuativamente per l’intera durata dell’interruzione, con attività svolte sulle 24 ore. Questa programmazione intensiva è finalizzata a minimizzare l’impatto sulla circolazione e a completare le necessarie attività nel più breve tempo possibile.

Il Comune di Martignacco raccomanda a tutti gli utenti della strada di scegliere percorsi alternativi, tenendo conto di questa chiusura temporanea e seguendo le indicazioni stradali e la segnaletica predisposta lungo i percorsi e invita anche gli automobilisti a percorrere con la massima prudenza le viabilità alternative.