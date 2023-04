Furto in cantiere a Mereto di Tomba.

Furto in un cantiere a Mereto di Tomba, in via XI Febbraio: i ladri hanno approfittato del fine settimana per introdursi nell’area e rubare alcuni macchinari dal valore complessivo di circa 8mila euro.

Il furto, infatti, è avvenuto tra le 17.30 di venerdì 14 aprile e le sette di stamattina; oggi, a denunciare il fatto ai carabinieri di Campoformido, è stato il titolare della ditta (con sede a Trieste). I malviventi hanno portato via una benna e un martello demolitore.