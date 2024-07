Dopo le piogge intense e le raffiche di vento forte osservati ieri, nella giornata di oggi non ci sono state precipitazioni significative sulla regione. In tarda mattinata si è sviluppata una cella temporalesca sul mare Adriatico che ha lambito poi la costa. Successivamente si sono sviluppati dei locali temporali anche su altre zone della regione nel corso del pomeriggio, con rovesci che solo localmente hanno apportato dei cumulati abbondanti (10-20 mm circa).

Nelle prossime ore serali l’atmosfera rimarrà ancora moderatamente instabile. Saranno ancora possibili dei rovesci sparsi e qualche temporale, che per la presenza di correnti sud-occidentali a tratti più umide in quota, saranno più probabili sulle zone orientali della regione. Nel corso della notte, l’afflusso di correnti più secche in quota porterà invece maggiore stabilità.

Le previsioni per i prossimi giorni.

La giornata di domenica 14 luglio si preannuncia all’insegna del bel tempo su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Sulla pianura e lungo la costa il cielo sarà prevalentemente sereno, offrendo una giornata ideale per attività all’aperto e momenti di relax al mare. Nei settori montani, la mattinata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, soprattutto verso le aree del Cadore e del Comelico. In queste zone, non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, ma l’afa sarà meno opprimente.

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà in prevalenza sereno, con poche nuvole sparse, offrendo due giornate consecutive di tempo estivo ideale.