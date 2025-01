Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia

Il meteo per domenica 19 gennaio 2025 in Friuli Venezia Giulia si preannuncia variabile, con condizioni atmosferiche che muteranno nel corso della giornata.

La giornata inizierà con un cielo variabile, caratterizzato da alternanza di nubi e sprazzi di sole. Le schiarite potrebbero regalare momenti di sereno, in particolare sulle aree pianeggianti e lungo la costa.Nel pomeriggio, il cielo diventerà prevalentemente nuvoloso, soprattutto a causa di nubi medio-basse. Tuttavia, le condizioni meteorologiche saranno migliori nella zona delle Alpi Giulie, dove il tempo resterà più asciutto e meno coperto.

La serata porterà un peggioramento sulla fascia occidentale della regione, con possibili deboli piogge. Sulle montagne, al di sopra dei 1500-1700 metri, potrebbero verificarsi deboli nevicate. Queste saranno di scarsa intensità, senza accumuli significativi.

Venti e temperature

Soffierà Bora moderata durante la mattina, in particolare sul Carso e nell’area di Trieste, contribuendo a un’atmosfera più frizzante. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2000 metri, segnalando temperature non particolarmente rigide in quota.