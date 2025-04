Il programma delle asfaltature a Fiume Veneto in vista del Giro d’Italia.

In vista dell’arrivo della 15ª tappa del Giro d’Italia, a Fiume Veneto proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e di interesse sovracomunale. Dopo le recenti asfaltature in via Giovanni XXIII e in altri punti del territorio comunale, e la completa sistemazione di via Bassi – realizzata in convenzione con Friuli-Venezia Giulia Strade grazie a un contributo regionale di 320 mila euro – prenderanno il via nuovi lavori di asfaltatura nel centro cittadino.

A partire da lunedì 28 aprile, avranno inizio i lavori di asfaltatura di Piazza Marconi, nel tratto compreso tra il ponte sul Fiume Fiume e la rotatoria di via Trento (retro farmacia). Trattandosi di una strada ex-provinciale, gli interventi saranno eseguiti da EDR Pordenone.

Contestualmente, per ottimizzare i tempi e limitare i disagi alla cittadinanza, sarà realizzato anche un nuovo cavidotto per il potenziamento della pubblica illuminazione in Piazza Marconi, in particolare all’altezza dell’accesso al parcheggio di Piazza Donatori AVIS.

Modifiche alla viabilità

Durante l’esecuzione dei lavori, che si prevede abbiano una durata indicativa di 4 giorni, saranno adottate le seguenti limitazioni alla viabilità:

Divieto di sosta in alcuni stalli di Piazza Donatori AVIS interessati dallo scavo;

in alcuni stalli di Piazza Donatori AVIS interessati dallo scavo; Divieto di sosta lungo gli stalli della SP21 in piazza Marconi durante le giornate previste per i lavori di asfaltatura;

lungo gli stalli della durante le giornate previste per i lavori di asfaltatura; Senso unico alternato nei tratti oggetto di fresatura e asfaltatura regolato da movieri, per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante i lavori.

Le dichiarazioni dell’Assessore Roberto Corai

“Questi interventi – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Corai – si inseriscono in un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione della rete stradale comunale, con particolare attenzione alle aree che saranno interessate dal passaggio del Giro d’Italia. È un’occasione importante per Fiume Veneto, non solo sotto il profilo sportivo e turistico, ma anche come stimolo per migliorare la qualità delle nostre infrastrutture. Grazie alla collaborazione con la Regione, Friuli-Venezia Giulia Strade e EDR di Pordenone, stiamo intervenendo in modo coordinato ed efficace per restituire alla cittadinanza strade più sicure e decorose“.