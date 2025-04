In Codarini.

Circondata dall’affetto dei suoi cari ci ha serenamente lasciato



MIRELLA DEL FABRO in CODARINI



Ne danno il triste annuncio il marito Edmondo, la figlia Michela con Stefano e l’amato nipote Davide. Il funerale sarà celebrato martedì 29 aprile alle ore 15.30 nella Chiesa di Feletto Umberto, partendo dall’ abitazione di Via Belluno 13.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 28 aprile alle ore 18.30 nella Chiesa di Feletto.



Feletto Umberto, 27 aprile 2025



O.F. Caruso, Feletto Umberto Via Mameli 30, 0432570530

Messaggi di cordoglio. www.onoranzefunebricaruso.com