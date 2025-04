Tentato furto nella notte tra sabato e domenica al supermercato Eurospar di San Giovanni al Natisone in via Zorutti. Poco prima delle 4 del mattino, ignoti hanno sfondato la vetrata del reparto ortofrutta per introdursi all’interno del punto vendita. L’azione, però, è stata interrotta dal tempestivo intervento del servizio di vigilanza privata e dei carabinieri.

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del Corpo vigili notturni, che ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. Al loro arrivo, gli agenti, insieme ai militari dell’Arma, hanno trovato la vetrata infranta, ma i ladri erano già fuggiti.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi, una volta dentro, hanno rovistato in alcuni cassetti, senza però riuscire a portare via nulla di valore. L’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine li hanno costretti ad abbandonare il colpo.

Il danno, legato principalmente alla rottura della vetrata, è stato quantificato in alcune migliaia di euro. Nella mattinata di domenica, il titolare dell’Eurospar si è recato presso la stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di individuare i responsabili.