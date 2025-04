Giuseppe Scarico

di 64 anni.

Non rattristiamoci di averlo perso, ma ringraziamo di averlo avuto. Non piangete la sua assenza, sentitelo vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amato sulla terra. La famiglia tutta e i tanti amici.

Lo saluteremo mercoledì 23 aprile alle ore 14:30 presso la Casa Funeraria GIULIANO in via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite:

martedì 12:00 – 18:30 mercoledì 8:30 – 14:30



TARVISIO, 22 aprile 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290