Il meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 24 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 maggio in Friuli Venezia Giulia indicano una nuvolosità variabile durante la giornata, con la possibilità di temporali sparsi a più riprese. Tuttavia, i temporali saranno più frequenti nel pomeriggio e in serata, soprattutto nelle zone pianeggianti.

Alcuni temporali potrebbero essere localmente intensi, soprattutto sulle Prealpi e sull’alta pianura, accompagnati da piogge abbondanti e intense. Sulla costa, invece, è probabile che si verifichi un tempo leggermente migliore, con una bassa probabilità di pioggia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 15 gradi.

È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteorologiche durante la giornata e prendere le necessarie precauzioni in caso di temporali intensi.