Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Sabato, in Friuli Venezia Giulia, ci sarà cielo nuvoloso o coperto, specie a est, minore nuvolosità in montagna. Sulla costa, sull’Isontino e nella zona di Trieste saranno possibili piogge moderate, più probabili fino al mattino e poi la sera; sul resto della regione possibile qualche debole pioggia intermittente e sparsa, ma più probabile a est. Fino al mattino possibili foschie o locali nebbie, specie sulle zone pianeggianti. In tarda serata potrà iniziare a soffiare Bora forte sulla costa.

Domenica, il cielo sarà in genere nuvoloso o coperto sulla costa con Bora forte, anche molto forte a Trieste e sul Carso. In pianura e sulla zona montana il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con vento sostenuto da nord-est, anche forte in quota. Saranno possibili precipitazioni sparse, più probabili sulla costa e a est. Quota neve in calo fino a 300-400 metri, e temperature in generale calo.

Le temperature oscilleranno tra i 4 e i 14 gradi in pianura e tra i 3 e gli 11 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine è previsto tempo nuvoloso per tutto il weekend e le temperature oscilleranno tra i 3 e i 14 gradi.