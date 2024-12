Si intitola 3.2.1 UP! Monfalcone on Stage ed è un’originale e ritmata tre giorni di musica coinvolgente e diversificata, in versione rigorosamente live: un vero e proprio conto alla rovescia per il Capodanno, in programma nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, in piazza della Repubblica.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento gratuito, ideato dal Comune di Monfalcone in collaborazione con Innovation Young, GT Sound e la regia di Vivace Eventi, si rinnova con un format ancora più entusiasmante, in modalità festival, che abbraccia tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti.

Il programma.

Domenica 29 dicembre, gli spettacoli inizieranno alle 17:30 e proseguiranno fino alle 20:30, con un live dei gettonatissimi Absolute 5 e un dj set dell’immancabile Enzo Zippo.

Il giorno successivo, lunedì 30 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30, si esibirà una consolle tutta al femminile di Radio WOW, con la dj Sofia Cibotto, una delle figure più apprezzate nel panorama musicale veneto, accompagnata dalla Special Guest Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020 e finalista nazionale di Miss Italia, nonchè speaker e vocalist che ha portato la sua energia e professionalità all’interno di prestigiosi eventi in tutto il Triveneto. Commenta Fabio Quadrelli, art director di Vivace Eventi per la proposta performativa: “Abbiamo scelto il format Wow Girl Power perché crediamo sia essenziale dedicare una serata speciale a tutte le donne, mettendo in evidenza l’importante ruolo che ricoprono, non solo nella società, ma anche nell’ambito dell’intrattenimento. È un’opportunità per celebrare l’universo femminile in modo autentico e divertente.” Durante la serata, sarà presente anche un team di animazione che distribuirà gadget ai partecipanti.

Il capodanno a Monfalcone.

Martedì 31 dicembre, a partire dalle 21:00 fino all’1:00, Monfalcone celebrerà la notte più magica dell’anno con un imperdibile Live Show degli Exes Reloaded e un dj set di Civaz.

Un evento che si distingue per la sua proposta musicale variegata, che spazia dalla cultura pop ed elettronica, tanto amata dalla “Gen Z”, fino ai grandi successi degli anni ’90 e 2000, che faranno rivivere emozioni e ricordi anche alle generazioni più mature. Il tutto, trasformando la storica piazza di Monfalcone in un vero e proprio “meeting point”, dove la comunità e i partecipanti provenienti da tutta la regione si ritroveranno per salutare insieme il 2024 e accogliere l’anno nuovo con i migliori auspici.

“Abbiamo organizzato una tre giorni di musica live per richiamare un pubblico diversificato anche da fuori città, creando un’occasione di incontro e festa per tutti – commenta l’Assessore alla Cultura e agli Eventi Luca Fasan – . Eventi come 3.2.1 UP! Monfalcone on Stage non solo contribuiscono a rendere Monfalcone un punto di riferimento per il divertimento rivolto a tutte le età, ma portano anche benefici diretti alle microattività locali. La presenza di visitatori stimola l’economia del territorio, creando opportunità per i nostri negozi e le nostre attività commerciali. Questo festival è una vera e propria vetrina per la città e un’opportunità di crescita per tutta la comunità.”

‘In collaborazione con l’Assessore agli eventi Luca Fasan, per questo Capodanno abbiamo studiato una tre giorni con un nuovo, originale format, in particolare per la serata del 30 dicembre abbiamo pensato a un programma dedicato a giovani e i giovanissimi”, ha commentato il Consigliere delegato alle politiche giovanili Gabriele Bergantini