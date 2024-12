A Monfalcone arriva la Fiera di San Nicolò.

Mancano ormai poche ore all’attesissima Fiera di San Nicolò, che martedì 5 dicembre trasformerà il cuore di Monfalcone in un vivace mercato a cielo aperto. Con i suoi colori, profumi e tradizioni, l’evento richiama ogni anno migliaia di visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati della città e del territorio.

“La Fiera di San Nicolò rappresenta un’occasione unica per vivere il centro cittadino in una veste festosa e per tramandare la nostra storia, tra bancarelle ricche di proposte, specialità gastronomiche e prodotti artigianali – rileva l’assessore alle Priorità Strategiche per lo Sviluppo Urbano, Anna Maria Cisint. Uno degli eventi più importanti e attesi dell’anno per i monfalconesi e non solo, per la cui realizzazione hanno lavorato e lavoreranno molte persone, con l’obiettivo comune di regalare ai cittadini momenti di convivialità e spensieratezza nella nostra città e di portare avanti una delle nostre tradizioni che più ci sta a cuore. La fiera di San Nicolò rappresenta anche l’evento che ci accompagna verso l’Incantesimo del Natale a Monfalcone, che inaugureremo sabato 7 dicembre alle ore 17.00 in piazza della Repubblica, con l’accensione delle luci del grande albero e con l’avvio ufficiale delle festività”.

Il servizio di trasporto pubblico gratuito e le modifiche alla viabilità.

Per garantire lo svolgimento della fiera in sicurezza e consentire a tutti di raggiungere il centro senza difficoltà, il Comune di Monfalcone ha predisposto un servizio di trasporto pubblico gratuito per tutta la giornata, ha temporaneamente sospeso il controllo elettronico degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL A e B) per agevolare la libera circolazione dalle ore 00:00 alle 24:00 e ha apportato alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Dalle ore 05:00 alle 23:00 del 5 dicembre, e comunque fino allo sgombero completo dei banchi di vendita, in Piazza della Repubblica, Corso del Popolo, Via S. Ambrogio, Viale San Marco) nel tratto compreso tra Corso del Popolo e via Carducci e nel tratto di pista ciclabile compreso tra Corso del Popolo e via F.lli Rosselli), Via F.lli Rosselli, Via Matteotti (tratto compreso tra Viale S. Marco e Via Marziale), Via Duca D’Aosta (tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via Manzoni), Via IX Giugno (tratto compreso tra Via Bixio e Piazza della Repubblica), via Oberdan, Via Roma (tratto compreso tra via Duca d’Aosta e via del Rosario), Via Battisti e Piazza Cavour (limitatamente al tratto Z.T.L.), è vietata la circolazione veicolare ed è istituito il divieto di sosta temporaneo, con il traffico veicolare che sarà deviato sulle vie laterali. Circolazione vietata anche nelle vie Androna del Falco, dei Rettori, del Comune, della Pietà, della Basilica e Piazza Unità d’Italia.

Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio bus navetta gratuito con partenza dalla fermata presso l’Ospedale San Polo e collegamenti verso il centro cittadino. Il percorso della navetta includerà le fermate in Via Galilei, Via San Francesco, Via Plinio, via della Resistenza, via Mazzini e rientro presso l’Ospedale San Polo. Per consentire le corse, è istituito il divieto di sosta sui primi due stalli di sosta per autoveicoli sul lato sinistro rispetto il senso di marcia nel tratto di viabilità di afferenza da via Plinio al parcheggio Ex Cotonificio Triestino.

Restando nell’ambito del trasporto pubblico, le fermate dei bus site nell’area antistante i civici 11 e 20 di Viale Verdi vengono estese per ulteriori 18 mt, con divieto di sosta in corrispondenza dell’estensione, mentre viene istituita una fermata bus temporanea in corrispondenza dello slargo di Viale Verdi, nei pressi dell’intersezione con Viale S. Marco), con relativo divieto di sosta.

Il traffico veicolare circolante su via Barbarigo nel tratto compreso tra via Bixio e via F.lli Rosselli verrà deviato in via Arena, con presegnalazione in via Bixio della chiusura al traffico di via F.lli Rosselli e sarà consentito in doppio senso di circolazione il traffico veicolare in ZTL B nel tratto di via Ceriani compreso tra la sede della “Biblioteca Comunale” e Via F.lli Rosselli per i soli veicoli diretti ai passi carrabili esistenti nel tratto.

I veicoli circolanti in ZTL B provenienti da Via del Rosario dovranno percorrere via Ceriani per l’uscita in via Desenibus e il traffico proveniente da Piazza Dante Alighieri, all’altezza di via IX Giugno è obbligato a proseguire diritto lungo via Bixio.

In via Serenissima, all’intersezione con via Desena, verrà posizionata una transenna con avviso “Corso del Popolo chiuso”; si potrà quindi procedere soltanto in direzione dritta e sarà vietato accedere al Corso del Popolo da via Desena.

Sarà vietata la circolazione veicolare in via Don Bosco, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Duca d’Aosta e in corrispondenza del tratto di via Toti compreso fra il Viale San Marco – Salita Mocenigo e la via F.lli Fontanot è istituito un divieto di sosta sul lato dei civici pari della via ed istituito il doppio senso di circolazione, in deroga al senso unico esistente, per i frontisti, per i mezzi per le operazioni di carico scarico a servizio delle attività commerciali insistenti nella via, mezzi operatori per la raccolta dei rifiuti, mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia.

In viale Verdi, all’intersezione con via IX Giugno, verrà posizionata una transenna con avviso “Via IX Giugno chiusa con deviazione in via Bixio” e in via Roma, nel tratto compreso tra piazza Dante Alighieri e via del Rosario, al fine di garantire la fruibilità dell’area di parcheggio pubblico in prossimità del civico 46 ed il raggiungimento degli uffici pubblici e biblioteca di via Ceriani, è istituito un divieto di sosta nel tratto tra civici 35 e 41 e verrà istituito il doppio senso di circolazione, in deroga al senso unico esistente.

Nell’area del parcheggio pubblico de via Matteotti tra civici 1 e 3, vigerà il divieto di sosta e in via Carducci verrà chiuso il tratto compreso tra via Marziale e viale San Marco per la direzione di marcia da Trieste verso viale San Marco, con deviazione verso via Boito, residenti, esclusi. Nel parcheggio del Piazzale Moro, antistante l’Ospedale San Polo, non sarà obbligatorio esporre il disco orario, eccetto per gli stalli di sosta dedicati al personale Asugi.