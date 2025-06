Inaugurata la nuova area sportiva a Monfalcone.

È stata inaugurata a Monfalcone la nuova area sportiva attrezzata esterna del rione Largo Isonzo. Il progetto, realizzato nell’area verde adiacente alla parrocchia di San Giuseppe, è stato pensato per offrire un luogo a beneficio non solo delle scuole ma anche della parrocchia e dell’intero quartiere.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 800mila euro, di cui oltre 560mila destinati agli interventi strutturali, finanziati con fondi regionali nell’ambito della concertazione tra Regione e Autonomie Locali per il triennio 2022–2024. La gestione dell’area è affidata alla parrocchia di San Giuseppe tramite il Circolo S. Giuseppe Aps, che avrà il compito di valorizzare al meglio gli spazi e di garantirne l’accesso e l’utilizzo da parte della comunità.

L’area è dotata di un campo da calcio a cinque in erba sintetica, di un campo polifunzionale per basket e pallavolo, di uno spazio per la didattica all’aperto e di una zona giochi con pavimentazione antitrauma. Completano l’opera i locali di servizio e un’area pensata per l’attività associativa. Il progetto ha dedicato grande attenzione anche alla componente ambientale, con la messa a dimora di numerose alberature che contribuiranno alla mitigazione acustica e visiva, alla creazione di zone d’ombra e a migliorare il comfort climatico dell’intera area. L’accessibilità è garantita dai diversi ingressi: dal parcheggio della chiesa, da via Natisone e direttamente dal plesso scolastico Cuzzi, in un percorso protetto che collega la scuola alla palestra.