Il nuovo punto vendita di Zanutta a Monfalcone.

È in via terza Armata che nella mattina di sabato 1 giugno è stato tagliato il nastro del nuovo punto vendita Zanutta, che ha scelto Monfalcone per la sua attività. Presenti i fratelli Giancluca e Vicenza Zanutta, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, l’assessore Luca Fasan, l’assessore regionale Sergio Bini, l’onorevole Graziano Pizzimenti e il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin.

“Una storia di impegno, visione e capacità – le parole del sindaco Anna Maria Cisint – di persone di questo Territorio che hanno saputo dar valore alle eccellenze e ai fabbisogni, crescendo sempre di più. Monfalcone c’è, perché grazie alle sinergie con gli attori economici del territorio, la una città si è sviluppata aprendosi a nuove e importanti opportunità, come è dimostrato dagli insediamenti di questi anni. Siamo fieri di essere terreno fertile per chi sceglie di aprire attività economiche. Fare rete con il privato è fondamentale per lo sviluppo di una città”.

E’ dal 2017 che Zanutta non inaugura un nuovo punto vendita in Friuli. Ora apre i battenti la nuova sede di Monfalcone che segna il passaggio di consegne dal prestigioso marchio di Pragotecna, molto conosciuto sul territorio e partner di aziende simbolo del monfalconese, ma con clienti anche all’estero.

L’apertura del nuovo punto vendita.

“Stavamo cercando una location nella zona di Monfalcone in modo da offrire copertura di servizio a tutti i nostri clienti – spiega l’AD Vincenzo Zanutta -. In questa sede saranno presenti tutte le categorie merceologiche e stiamo già sviluppando una rete di contatti con i cantieri navali per quanto riguarda la fornitura di finiture per imbarcazioni di ogni dimensione”.

Il ristrutturato punto vendita di Monfalcone ora offrirà anche un’offerta del tutto innovativa in termini di ceramiche e arredo bagno con l’introduzione di nuovi marchi inseriti a listino nei settori della termoidraulica, edilizia e ferramenta. Fornitori vecchi e nuovi si ritroveranno sotto lo stesso tetto in via Forza Armata 2 in un punto vendita che si estende per oltre 10 mila metri quadri.